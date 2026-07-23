AFAD Açıkladı: Malatya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz hafta bu kez Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti ve 2 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme olmuştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem, 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.26'da kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü Akçadağ ilçesi olurken, depremin yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, sarsıntı Şanlıurfa dahil olmak üzere Malatya'nın çevre illerinde de hissedildi.
5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANMIŞTI
Öte yandan 18 Temmuz'da da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenmişti. Depremde Battalgazi ilçesinin Göztepe Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme olmuştu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 23, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2026-07-23
Saat:10:26:44 TSİ
Enlem:38.35067 N
Boylam:37.86183 E
Derinlik:11.46 km
Detay:https://t.co/Vl6SzPVk6e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi