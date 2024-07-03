AFAD açıkladı: Adıyaman'da korkutan deprem!
AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz 2024 saat 20.02'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem oldu.
Depremin büyüklüğü 3.8 Mw olarak belirlenirken, deprem yerin 7,25 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 3, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2024-07-03
Saat:20:02:00 TSİ
Enlem:38.10361 N
Boylam:38.47278 E
Derinlik:7.25 km
Detay:https://t.co/m4Hjrr66DR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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