AFAD açıkladı: Adıyaman'da korkutan deprem!

AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

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AFAD açıkladı: Adıyaman'da korkutan deprem!

Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz 2024 saat 20.02'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem oldu.

Depremin büyüklüğü 3.8 Mw olarak belirlenirken, deprem yerin 7,25 km derinliğinde gerçekleşti.

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Adıyaman Deprem
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