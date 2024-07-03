AFAD açıkladı: Adıyaman'da korkutan deprem!

Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz 2024 saat 20.02'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem oldu.

Depremin büyüklüğü 3.8 Mw olarak belirlenirken, deprem yerin 7,25 km derinliğinde gerçekleşti.