Adres Değişmedi... 881 Milyonluk Yol İhalesi AKP'li Başkana Gitti!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Midyat Çevre Yolu yapım ihalesi, Midyat Belediye Başkanı AKP’li Veysi Şahin'in kurucusu olduğu Nurşah İnşaat'a gitti. Firma, yol yapım ihalesini 881 milyon TL bedelle aldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; şirket 2017 yılından bu yana yaklaşık 2 milyar TL’lik kamu ihalesi aldı. Nurşah İnşaat 3 Mayıs 2024’te Çorum Sungurlu ayrımı Alaca yolu ihalesini kazanmış, bu ihale için de 260 milyon 51 bin TL’lik sözleşme imzalanmıştı. Yozgat Havalimanı yolu ihalesini de 323 milyon 950 bin liraya aldı.

Firmanın kurucusu Şahin, halen AKP Mardin Midyat Belediye Başkanlığı görevinde. Şirketin yönetiminde ise Şahin’in oğlu Sinan Ensar Şahin yer alıyor.