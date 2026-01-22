Adnan Oktar Davasının Kilit İsmi Bodrum’da Yakalandı

Adnan Oktar suç örgütünün yöneticileri arasında yer alan ve “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Serdar Dayanık, Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Adnan Oktar suç örgütünün yöneticileri arasında yer alan firari hükümlü Serdar Dayanık'ı Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakaladı.

Yapılan çalışmaların ardından Gümbet Mahallesi’nde bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Dayanık’ı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen firari hükümlünün, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA

