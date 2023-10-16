Adliye'deki rüşvet ağını ortaya çıkaran başsavcı konuştu: Üzerime düşeni yaptım

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar adliyede dönen rüşvet çarkına ilişkin görev yaptığı adliyede Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na talimat verdi. Yapılan inceleme sonucu usulsüz yapıldığı iddia edilen bir dizi işlem ortaya çıkarıldı ve tutanak altına alındı.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Rüşvet, iş takibi, aracılık, usulsüzlük iddialarını bir yazıya dönüştüren Uçar iddiaların yer aldığı dilekçesini 6 Ekim 2023 günü Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne gönderdi. Başsavcı’nın yazısında, 7 yıl boyunca İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve 1 Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun hakkında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Altun’un iş takipçiliği yaptığı ve bazı dosyaları para karşılığı kapattığı iddia edildi.

‘ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMEDİ’

Başsavcı Uçar’ın dilekçesi yargı camiasına ve Saray’a deyim yerindeyse bomba gibi düştü. Çünkü Uçar’ın eşi bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TMSF'ye üye olarak atanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve HSK Daire Başkanları da böylesi önemli bir konu hakkında daha önceden kendilerinin bilgilendirilmeden, söz konusu iddiaların basında yer almasına oldukça öfkelendi.

Saray’a yakın kaynaklar Uçar’ın dilekçesinin ‘Doğrudan Cumhurbaşkanı’nın ve HSK’nın hedef alınması’ olarak değerlendirdi. Uçar’ın iddialarının araştırılması için HSK’nın müfettiş görevlendirileceği öğrenilirken, bu aşamada Uçar’ı görevden almanın ise iktidar açısından doğru bir hamle olmayacağı yargı camiasında konuşulan konular arasında. Ancak Uçar’ın yaklaşık 7 yıldır aynı adliyenin başsavcısı olması nedeniyle, müfettiş soruşturmasının ibrenin Başsavcı’ya da dönebileceğine yönelik iddialar doğuruyor.

‘ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM’

Başsavcı İsmail Uçar’a söz konusu dilekçenin basında yer aldığı gün ulaştım. “Dilekçenin Cumhurbaşkanı’nı ve HSK’yı hedef aldığı iddia ediliyor. Birilerini mi hedef aldınız?” diye sordum. Uçar ise kimseyi hedef almadığını bir Başsavcı olarak üzerine düşeni yaptığını söyledi.

‘SÜRECİ TAKİP EDECEĞİM’

Uçar’ın iddialarında ismi geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun’a ise bugün ulaştım. Altun, “HSK gereğini takdir edecektir. İddiaları inceleyecektir. Varsa bir şeyimiz ortaya çıkar. Onun hesabını veririz. Bize atılan bir iftira mı var ya da bir kumpas süreci mi var… Sonuna kadar takip edeceğim. Ayrıca yasal olarak gereği neyse yaptık. Bu anlamda birtakım girişimlerimiz oldu. Öte yandan yazılıp çizilenlerden oldukça rahatsızım. Siz benim yerimde olsanız rahatsız olmaz mıydınız?” dedi.

“Uçar ile aranızda bir gerilim var mıydı?” diye sorduğumuz Altun, “Bu soruya yanıt vermek istemiyorum” dedi. Ancak Altun ile Uçar’ın aynı adliye içinde dahi yıllardır konuşmadıkları biliniyor.