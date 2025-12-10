Adliye Soygununda 5 Kişi Tutuklandı! Aralarında Aileden Birçok Kişi Var

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Adliye Soygununda 5 Kişi Tutuklandı! Aralarında Aileden Birçok Kişi Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'yi sarsan adli emanet soygununda önemli bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 13'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden Ö.K, Z.V, E.İ.S, G.V. ve Y.E.K. tutuklandı. Şüpheliler M.T, B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken şüpheliler Y.T, A.T, F.T, A.S. ve D.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı getirildi.

Tutuklananlar arasında firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Büyükçekmece'deki Adliye Soygununda Flaş Gelişme! Gözaltı Sayısı YükseldiBüyükçekmece'deki Adliye Soygununda Flaş Gelişme! Gözaltı Sayısı YükseldiGüncel
Adliyede Skandallar Zincirine Konya da Eklendi! 6,5 Milyonluk Şok Vurgun: Paraları Harcadığı Yer Olay OlduAdliyede Skandallar Zincirine Konya da Eklendi! 6,5 Milyonluk Şok Vurgun: Paraları Harcadığı Yer Olay OlduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adliye Soygun
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TBMM'den 'Stajyer' Açıklaması: Bir Kişi Görevden Uzaklaştırıldı TBMM'den 'Stajyer' Açıklaması... Görevden Uzaklaştırıldı
Özgür Özel'den 'Asgari Ücret' Çıkışı: 'Zam Teklifimiz Belli' Özgür Özel'den 'Asgari Ücret' Çıkışı: 'Zam Teklifimiz Belli'
ÇOK OKUNANLAR
Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kaçarken Yakalandı! Gözaltı Sayısı 4'e Yükseldi Güllü'yü Kızı mı Öldürdü? Gözaltı Sayısı Yükseldi
İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar