Adliye Soygununda 5 Kişi Tutuklandı! Aralarında Aileden Birçok Kişi Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'yi sarsan adli emanet soygununda önemli bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 13'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden Ö.K, Z.V, E.İ.S, G.V. ve Y.E.K. tutuklandı. Şüpheliler M.T, B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken şüpheliler Y.T, A.T, F.T, A.S. ve D.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı getirildi.

Tutuklananlar arasında firari Erdal T.'nin kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi Erdal T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Kaynak: İHA