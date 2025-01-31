Adliye Önü Savaş Alanına Döndü! Akrabalar Birbirine Girdi: 16 Yaralı, 15 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar adliye önünde kavga etti. Tekme tokatlı kavgada 16 kişi yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Yığınot köyünde yaşayan akrabalar arasında daha önce bir kavga meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. (56) hakkındaki şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. E.İ. adliyeye sevk edildiği sırada adliye bahçesinde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayda 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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