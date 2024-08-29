Adli Tıp Raporu Kafaları Karıştırdı: Ağabeyinin Kolundaki Isırık Narin'e mi Ait?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 9. gününde devam ediyor.

Alınan ifadeler ve yapılan incelemelerin ardından kolunda bulunan diş izleri nedeniyle şüpheli olarak gözaltına alınan Narin'in ağabeyi E.G., İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Burada yapılan incelemelerin sonucunda hazırlanan ön raporun içeriği, kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu.

'NARİN BULUNMADAN İZLERİN SAHİBİNİ TESPİT ETMEK İMKANSIZ'

Çok sayıda haber kuruluşunun raporun içeriğine yönelik farklı ifadeler kullanması, kafa karışıklığına neden olurken, diş izlerine yönelik incelemenin detaylarını Türkiye'nin önde gelen adli tıp uzmanlarından Prof. Dr. Abdullah Coşkun Yorulmaz, Gerçek Gündem'e değerlendirdi.

Yorulmaz, Narin'in bedeni bulunmadan ağabeyin kolundaki ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığının teşhis edilmesinin imkansız olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Neden Koç Hastanesi'nden ya da Türkiye'nin önde gelen kurumlarından adli tıp uzmanları olay yerine davet edilmedi? Böyle bir vakada, ATK uzmanlarının bulunması gerekir. Her geçen zaman, Narin'in failinin bulunmasının aleyhine işliyor."

'BU HALİYLE TESPİT EDİLEMEZ'

Narin Güran’ın ağabeyi E.G hakkında hazırlanan Adli Tıp raporunu değerlendiren Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren “Bu haliyle ısırık izninin kime ait olduğunu tespit edemezsiniz” dedi. Eren, somut delil bulunmaması nedeniyle ağabeyin serbest bırakabileceğini düşündüğünü de ifade etti.

Narin’in kaybolduğu günden beri süreci yakından takip eden Diyarbakır Baro Başkanı Nihat Eren Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, “Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda ısırık izlerinin kime ait olabileceğine dair somut bir tespit yapamıyor. O ısırıklar herkese ait olabilir. Adli Tıp’ın somut anlamda bir belirme yapma şansları yok. Adli Tıp raporu iddia edildiği gibi bir tespitte bulunamadı. Ne abiye ne Narin’e aittir diyemeyiz şu aşamada. Raporun sonucu bize bunu söylüyor.” diye konuştu.

Eren sözlerini şöyle sürdürdü:

“Isırığın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra oradaki kan, tükürük herhangi başka bir emare olmadan diş izleri ürerinden eğer de elinizde diş kalıbı yoksa tespit edemezsiniz. Burada abisine aittir değildir gibi bir değerlendirme yapılamadı yani.”

Bilgi kirliliğine dikkat çeken Eren, “Arama çalışmaları devam ediyor. Yeni bir gözaltı yok. Bu bilgi kirliği inanın soruşturmaya zarar veriyor. Ağabey E.G., 3-4 gündür gözaltında. İstanbul’a 2-3 gün önce götürüldü. İnceleme için gerekli örnekler hemen alındı ve uçakla hemen aynı gün geri getirildi. Rapor bugün geldi. Benim öngörüme göre Ortada somut bir delil olmadığı için de serbest bırakabilir. “