Adıyaman'daki Vahşette Yeni Detaylar: Eşini Katlettikten Sonra Kayıp İhbarında Bulunmuş

Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'nde oturan ve bir süredir haber alınamayan Esma Biçer ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde bölgeye giderek komşularından bilgi almak istedi. Ancak bu sırada Biçer ailesinin evinden gelen kötü kokuyu fark eden polis ekipleri, bahçede inceleme yaptı. İncelemede; bahçeye atılan torbada kadının cesedinin bulunması üzerine eşi Kemal Biçer gözaltına alındı.

EMNİYETTE İTİRAF ETTİ

Kemal Biçer, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Biçer, Çarşamba günü kendisini aldattığından şüphelendiğini eşi ile bu nedenle kavga ettiklerini öne sürerek, “Eşimi evden kaçma girişiminde bulunacağı şüphesiyle boğarak öldürdüm. Daha sonra cansız bedenini poşete koyarak evin bahçesine atıp, kayıp ihbarında bulundum" dedi.

TUTUKLANDI

Kemal Biçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Biçer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA