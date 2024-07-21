Adıyaman'daki Vahşette Yeni Detaylar: Eşini Katlettikten Sonra Kayıp İhbarında Bulunmuş

Adıyaman'da Kemal Biçer isimli erkek, eşini boğarak katletti. Cesedi torbaya koyup bahçeye atan Biçer'in, korkunç cinayetin ardından kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Adıyaman'daki Vahşette Yeni Detaylar: Eşini Katlettikten Sonra Kayıp İhbarında Bulunmuş

Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'nde oturan ve bir süredir haber alınamayan Esma Biçer ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde bölgeye giderek komşularından bilgi almak istedi. Ancak bu sırada Biçer ailesinin evinden gelen kötü kokuyu fark eden polis ekipleri, bahçede inceleme yaptı. İncelemede; bahçeye atılan torbada kadının cesedinin bulunması üzerine eşi Kemal Biçer gözaltına alındı.

EMNİYETTE İTİRAF ETTİ

Kemal Biçer, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Biçer, Çarşamba günü kendisini aldattığından şüphelendiğini eşi ile bu nedenle kavga ettiklerini öne sürerek, “Eşimi evden kaçma girişiminde bulunacağı şüphesiyle boğarak öldürdüm. Daha sonra cansız bedenini poşete koyarak evin bahçesine atıp, kayıp ihbarında bulundum" dedi.

TUTUKLANDI

Kemal Biçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Biçer, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Adıyaman'da Kadın Cinayeti! Eşi Tarafından Boğularak ÖldürüldüAdıyaman'da Kadın Cinayeti! Eşi Tarafından Boğularak ÖldürüldüGüncel

Beylikdüzü'nde Kadın Cinayeti: Ablasını Defalarca Kez Bıçaklayarak ÖldürdüBeylikdüzü'nde Kadın Cinayeti: Ablasını Defalarca Kez Bıçaklayarak ÖldürdüGüncel

Sokak Ortasında Dehşet: Eşini Öldürüp KaçtıSokak Ortasında Dehşet: Eşini Öldürüp KaçtıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Adıyaman Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Deprem Organize Cinayeti Ortaya Çıkardı! 10 Yıldır Kayıp Olarak Aranıyordu, Cesedi Yıkılan Evin Temelinde Bulundu Deprem Organize Cinayeti Ortaya Çıkardı!
Sinop'ta Feci Kaza! 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var Sinop'ta Feci Kaza! 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var
Her Şeyden Çabuk Sıkılan 4 Burç: Bu Burçları Memnun Etmek Zor... Her Şeyden Çabuk Sıkılan 4 Burç: Bu Burçları Memnun Etmek Zor...
Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kavurucu Sıcaklara ve Sağanak Yağışa Dikkat! Meteoroloji'den 17 İl İçin Alarm Kavurucu Sıcaklara ve Sağanak Yağışa Dikkat!
Kendisini Galatasaray Kulübü Üyesi Olarak Tanıttı; Sporcuları, Emniyet Müdürlerini, Savcıları Dolandırdı Sahte Galatasaray Kulübü Üyesinden Milyonluk Vurgun!
Deprem Organize Cinayeti Ortaya Çıkardı! 10 Yıldır Kayıp Olarak Aranıyordu, Cesedi Yıkılan Evin Temelinde Bulundu Deprem Organize Cinayeti Ortaya Çıkardı!
CHP, Aile Bakanı Göktaş İle Görüşecek... Masada Hangi Konular Var? CHP, Aile Bakanı Göktaş İle Görüşecek
Sacha Boey'den Galatasaray Taraftarlarını Yıkan Haber Sacha Boey'den Galatasaray Taraftarlarını Yıkan Haber