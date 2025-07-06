Adıyaman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Adıyaman merkez Örenli TOKİ Mevkiinde üç otomobil birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan Kemal E., isimli 1 kişi yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar ise yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA