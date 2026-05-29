Adıyaman’da Yürek Yakan Olay: Gölete Giren İki Çocuk Boğuldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gölete giren 12 ve 14 yaşındaki iki çocuk bir süre sonra suda kayboldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli Köyü mezarlığı yakınlarında bulunan gölette meydana geldi. İddiaya göre, yüzmek için gölete giren Suriye uyruklu 12 yaşındaki Abdullah Elsaç ile 14 yaşındaki Talal El Sincar, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocukların suda kaybolduğunu fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gölette yaptığı arama çalışmaları sonucunda iki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

