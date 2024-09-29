Adıyaman'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 10 Gözaltı

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 10 Gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 25 gram metamefetamin, 2 gram esrar ve 612 gram kannabinoid ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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