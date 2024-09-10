Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.U., isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 150 gram kubar esrar, 5 gram cannobiond, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonrası B.U., isimli şahıs gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA