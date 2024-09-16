Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ile ilçe kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 154 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, 96 sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 22 kök kenevir bitkisi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden biri, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA