Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ile ilçe kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 154 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, 96 sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 22 kök kenevir bitkisi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden biri, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Bursa'da Ormanlık Alanda Yangın Bursa'da Ormanlık Alanda Yangın
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti
Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor
Suriye'den Türkiye'ye Geçmeye Çalışan 6 Kaçak Yakalandı Suriye'den Türkiye'ye Geçmeye Çalışan 6 Kaçak Yakalandı