Adıyaman’da Tütüne Alternatif Olarak Ekildi! Beklenen İlk Hasat Başladı

Adıyaman Sulama Birliği tarafından ekimi yapılan marulların bir bölümü İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illere sevk edilirken, kalan kısmı yerel marketlerde satışa sunuldu. Hasattan elde edilen yaklaşık 2 milyon liralık gelir, çiftçilerin sulama maliyetlerini düşürmek için kullanılacak.