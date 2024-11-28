Adıyaman’da Tütüne Alternatif Olarak Ekildi! Beklenen İlk Hasat Başladı
Adıyaman’da tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve tütün yerine alternatif ürünler sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Şanlıurfa kara yolundaki 10 dönümlük alanda yetiştirilen yaprak, kıvırcık ve göbek marulun hasadı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Adıyaman Sulama Birliği tarafından ekimi yapılan marulların bir bölümü İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illere sevk edilirken, kalan kısmı yerel marketlerde satışa sunuldu. Hasattan elde edilen yaklaşık 2 milyon liralık gelir, çiftçilerin sulama maliyetlerini düşürmek için kullanılacak.
"ADIYAMAN'IN KALKINMASI ÇİFTÇİDEN GEÇİYOR"
Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz, marul ekiminin Adıyaman’da ilk kez deneme amaçlı yapıldığını belirterek, “Bu yıl 10 dönümde başladık ve şimdi hasadımızı yapıyoruz. Marullarımız kamyonlarla İstanbul’a gönderiliyor. Önümüzdeki yıllarda çiftçilerimizin bu işe daha fazla yönelmesini bekliyoruz” dedi.
Eryılmaz, çiftçilere her türlü desteği sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, “Çiftçilerimize teknik, maddi ve manevi her alanda yanlarında olacağımızı ifade ediyoruz. Adıyaman’ın kalkınması çiftçiden geçer; çiftçi güçlü olduğunda Adıyaman da güçlü olur. Çünkü Adıyaman’ın gelirinin yüzde 80’ini tarım oluşturuyor” diye konuştu.
EKİMİN GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR
Eryılmaz, 2024 yılında Çamgazi, Kahta ve Besni ilçelerine bağlı Keysun Beldesi gibi bölgelerde de marul ekiminin genişletilmesinin planlandığını belirtti. Bu çalışma, Adıyaman’da tarımsal çeşitliliği artırmanın yanı sıra sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşması açısından umut vadediyor.
Marul ekiminin başarıyla gerçekleştirilmesi, Adıyaman’da tütün dışında alternatif tarım ürünlerine yönelik çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.