Adıyaman'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde Göktuğ T., idaresindeki motosiklet ile Ramazan T., idaresindeki otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Göktuğ T. yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri ile trafik polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan motosiklet ile otomobil polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA