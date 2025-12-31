Adıyaman'da Soba Faciası! Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbondioksit gazından zehirlenen 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Adıyaman'da Soba Faciası! Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki evinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Hafize Bostancı'ya yemek getiren komşusu, kapıya cevap alamayınca durumu kontrol etmek istedi. Kapının açılmasıyla birlikte evin içinde yoğun dumanla karşılaşan komşu İ.K., Hafize Bostancı'yı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan Hafize Bostancı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hafize Bostancı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Artvin’de Çığ Felaketi! 1 Çobanın Cansız Bedenine UlaşıldıArtvin’de Çığ Felaketi! 1 Çobanın Cansız Bedenine UlaşıldıGüncel
Ünlü Sanatçı Cahit Berkay Kaza Geçirdi! Aracıyla Restorana DaldıÜnlü Sanatçı Cahit Berkay Kaza Geçirdi! Aracıyla Restorana DaldıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman Soba
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Yılın Son Mesai Çıkışı İstanbul Kilit! Trafik Yoğunluğu Yüzde 74'e Çıktı Yılın Son Mesai Çıkışı İstanbul Kilit!
İstanbul'da 'Kara Para Aklama' Bilançosu: 584 Tutuklama, 80 Milyar TL'ye El Koyma İstanbul'da 'Kara Para Aklama' Bilançosu: 584 Tutuklama, 80 Milyar TL'ye El Koyma
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı? Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı?
Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı: İşte Mehmet Akif Ersoy'un 3 Saatlik 'Etkin Pişmanlık' İfadesi Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı
Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var
Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi
Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor: 1 Ocak’ta Hepsi Sıfırlanacak Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor: 1 Ocak’ta Hepsi Sıfırlanacak