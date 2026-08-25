Adıyaman'da Peş Peşe Deprem
Adıyaman'da önce 3.7 kısa 3 dakika sonra da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Adıyaman peş peşe sarsıldı. AFAD verilerine göre Sincik ilçesinde saat 21:40'da, 3.7 büyüklüğünde, deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7.01 km olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 25, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2026-08-25
Saat:21:40:33 TSİ
Enlem:38.11833 N
Boylam:38.44017 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/K7fDtL3dES@afadbaskanlik
3 DAKİKA SONRA YİNE DEPREM
Bu sarsıntıdan hemen ardından saat 21:43'te aynı yerde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Bu sarsıntının da yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 25, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2026-08-25
Saat:21:43:52 TSİ
Enlem:38.1305 N
Boylam:38.44433 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XvmdPsW01j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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