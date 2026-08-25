Adıyaman'da Peş Peşe Deprem

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Adıyaman peş peşe sarsıldı. AFAD verilerine göre Sincik ilçesinde saat 21:40'da, 3.7 büyüklüğünde, deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7.01 km olduğu belirtildi.

3 DAKİKA SONRA YİNE DEPREM

Bu sarsıntıdan hemen ardından saat 21:43'te aynı yerde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Bu sarsıntının da yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi