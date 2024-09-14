Adıyaman'da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'da Yasin D., idaresindeki otomobil ile Hasan D. idaresindeki otomobil, Adıyaman Açık Oto Pazarı yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Hasan D. (33) ile araçlarda bulunan Meryem D. (58) ve Fadime S. (26), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA