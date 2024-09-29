Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan hafif ticari araçta bulunan Lütfiye Ü. yaralandı.

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde Nihat Ü. idaresindeki 07 ÇAY 76 plakalı Wolsvagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Yaşanan kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan Lütfiye Ü. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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