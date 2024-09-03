Adıyaman'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Feci kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı

Gölbaşı ilçesi Yenimahalle Karaağaç Caddesi üzerinde Eyüp Talha Y. idaresindeki 07 BSL 204 plakalı motosiklet ile Vakkas K. idaresindeki 46 AGA 153 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana kazada motosiklet sürücüsü Eyüp Talha Y. ve motosiklette bulunan Bulut K. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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