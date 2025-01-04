Adıyaman’da Motosiklet Kazası, 1 Yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaza yaptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Şeyma P. kazada yaralandı.

Adıyaman’da Motosiklet Kazası, 1 Yaralı

Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2. Çevre yolu üzerinde Şeyma B., kontrolündeki 02 ACK 123 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Adıyaman’da Motosiklet Kazası, 1 Yaralı - Resim : 1

Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Şeyma B., yaralandı. Şeyma P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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