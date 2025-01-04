Adıyaman’da Motosiklet Kazası, 1 Yaralı

Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2. Çevre yolu üzerinde Şeyma B., kontrolündeki 02 ACK 123 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Şeyma B., yaralandı. Şeyma P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA