Adıyaman'da Motosiklet Devrildi, Sürücüsü Yaralandı

Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da Motosiklet Devrildi, Sürücüsü Yaralandı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yenipınar Mahallesi 310. sokakta Nevraz İ. idaresindeki 02 LA 267 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücü Nevraz İ. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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