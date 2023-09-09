Adıyaman'da kuduz karantinası

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir atta kuduz tespit edilmesi üzerine köy karantinaya alındı.

Adıyaman'ın Çobanpınar köyünde yaşayan Ramazan Sarıdoğan'ın, kendisine ait at tarafından ısırılması üzerine, durum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Ekiplerce attan alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. İncelemede atın kuduz olduğu tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyü karantinaya aldı.

Karantinanın 6 ay süreceği, hayvanların yarından itibaren aşılanacağı öğrenildi.

Sarıdoğan'a ise Kahta Devlet Hastanesi'nde kuduz aşısı yapıldı.

"HAYVANLARIN GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANACAK"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fethi Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün karantinaya alındığını söyleyerek, "Kuduz insanlara bulaşan bir hastalık olduğu için çevredeki hayvanları aşılayacağız. Hayvanların giriş ve çıkışlarını yasaklayacağız" dedi.