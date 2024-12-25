Adıyaman'da Kaybolan 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Bulundu
Adıyaman’da iki gün önce kaybolan 15 yaşındaki Anculin Habeş, polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda sağ salim bulundu. Kız çocuğu, ailesine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki adresinden 2 gün önce ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Anculin Habeş için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunulmuştu.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kayıp kız çocuğu sağ salim bir şekilde kent merkezinde bulunarak ailesine teslim edildi. Kız çocuğunun evden neden ayrıldığı bilinmezken sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA