Adıyaman'da İki Grup Birbirine Girdi

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgaya mahalle ve çarşı bekçileri müdahale etti. Çıkan kavgada ölen ya da yaralanan olmadı.

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Adıyaman'da İki Grup Birbirine Girdi

Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı.

TARITŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Henüz tespit edilemeyen bir sebeple çıkan çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Adıyaman'da İki Grup Birbirine Girdi - Resim : 1

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kavgayı fark eden mahalle ve çarşı bekçileri tarafından olaya müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kavgada şahıslar bir birinden şikayetçi olmayınca şahıslar olay yerinden gönderildi.

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Kaynak: İHA

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Adıyaman Kavga
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