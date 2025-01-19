Adıyaman'da İki Grup Birbirine Girdi
Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgaya mahalle ve çarşı bekçileri müdahale etti. Çıkan kavgada ölen ya da yaralanan olmadı.
Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı.
TARITŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Henüz tespit edilemeyen bir sebeple çıkan çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI
Kavgayı fark eden mahalle ve çarşı bekçileri tarafından olaya müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kavgada şahıslar bir birinden şikayetçi olmayınca şahıslar olay yerinden gönderildi.
Kaynak: İHA
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