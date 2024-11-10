Adıyaman'da Hasat Başladı: 7 Bin Dekarlık Alanda 13 Bin Ton Elde Edildi

20 LİRADAN ALICI BULUYOR

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise, "Adıyaman’da yaklaşık 7 bin dekar alanda Trabzon hurması yetiştiriliyor ve bu alandan 13 bin ton ürün elde ediliyor. Çiftçilerimiz, ortalama 2-3 ton verim alıyor ve bu yıl verimden oldukça memnunlar. Ürün tarlada şu an 15-20 lira arasında alıcı buluyor" açıklamasını yaptı.