Adıyaman'da Hasat Başladı: 7 Bin Dekarlık Alanda 13 Bin Ton Elde Edildi
Türkiye, Trabzon hurması üretiminde önemli bir yere sahip olan Adıyaman'da hasat sezonuna girdi. Yaklaşık 7 bin dekarlık alanda yapılan üretimden 13 bin ton civarında Trabzon hurması elde ediliyor.
Kaynak: İHA
Adıyaman, Türkiye'de Trabzon hurması üretiminde önemli bir yere sahip olmayı sürdürüyor. Üretimde üçüncü sırada bulunan ilde, bu yıl da hasat dönemi başladı ve 7 bin dekar alandan yaklaşık 13 bin ton Trabzon hurması elde edildi. Devletin sunduğu fidan desteğiyle birlikte, bölgedeki ekim alanları her yıl artmaya devam ediyor.
VALİLİK 115 BİN FİDAN DAĞITTI
Hasat süreci, düzenlenen şenlikle kutlandı. Adıyaman Valisi Osman Varol, Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas da etkinliğe katılarak çiftçilerin sevincine ortak oldu.
Vali Varol, "Trabzon hurması üretimi ilimizde geç başlamasına rağmen hızla gelişti. Bugün, Türkiye'de üretim sıralamasında Adana'nın Kozan ilçesi ve Denizli'nin Honaz ilçesinin ardından Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi üçüncü sırada yer alıyor" dedi. Varol, ayrıca devletin çeşitli kurumları aracılığıyla yapılan desteklerden bahsederek, valilik ve diğer birimlerin 115 bin fidan dağıttığını vurguladı.
20 LİRADAN ALICI BULUYOR
Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise, "Adıyaman’da yaklaşık 7 bin dekar alanda Trabzon hurması yetiştiriliyor ve bu alandan 13 bin ton ürün elde ediliyor. Çiftçilerimiz, ortalama 2-3 ton verim alıyor ve bu yıl verimden oldukça memnunlar. Ürün tarlada şu an 15-20 lira arasında alıcı buluyor" açıklamasını yaptı.