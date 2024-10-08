Adıyaman'da Fırınlara Sıkı Denetim

Kent genelinde halk sağlığını koruma ve hijyen standartlarını yükseltmek için çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda çalışan personelin kişisel bakımları, kılık kıyafet, depolama ve hamur yoğurma ekipmanlarıyla ekmek satışında kullanılan kâğıt grubuna denetim yaptı. Denetimler kapsamında yaklaşık 600 personele ekmek üretim sürecinde temizlik ve hijyen kurallarının daha iyi uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla önlük dağıtıldı.

Kaynak: ANKA