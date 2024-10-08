Adıyaman'da Fırınlara Sıkı Denetim

Adıyaman Belediyesi, merkezde bulunan fırınları denetledi. Denetimler sırasında fırın çalışanlarına iş önlüğü dağıtıldı.

Adıyaman'da Fırınlara Sıkı Denetim

Kent genelinde halk sağlığını koruma ve hijyen standartlarını yükseltmek için çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda çalışan personelin kişisel bakımları, kılık kıyafet, depolama ve hamur yoğurma ekipmanlarıyla ekmek satışında kullanılan kâğıt grubuna denetim yaptı. Denetimler kapsamında yaklaşık 600 personele ekmek üretim sürecinde temizlik ve hijyen kurallarının daha iyi uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla önlük dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

Yaralı Şahinlere Vatandaşlardan Yardım Eli Yaralı Şahinlere Vatandaşlardan Yardım Eli
Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme! Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme!
İBB, Bir Haftada 59 Okulu Temizledi İBB, Bir Haftada 59 Okulu Temizledi
İETT Yönetiminden Garaj Ziyareti İETT Yönetiminden Garaj Ziyareti
Karşıyaka Belediyesi Bütçesine Onay Karşıyaka Belediyesi Bütçesine Onay
Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor