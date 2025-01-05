Adıyaman'da Çıkan Ahır Yangını Korkuttu

Adıyaman'da meydana gelen ahır yangını korkuttu. Yangın olay yerine gelen ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Adıyaman'da Çıkan Ahır Yangını Korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ahırda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sayören Köyünde S.K’ya ait ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler alevlere müdahale ederken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralanın olmadığı olayda ahır kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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