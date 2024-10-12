Adıyaman'da Atık Malzemeler Cayır Cayır Yandı

Adıyaman’da, bir işletmenin bahçesinde bulunan atık malzemelerin alev alev yanması korkuttu.

Adıyaman'da Atık Malzemeler Cayır Cayır Yandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı yakınlarında bulunan bir işletmenin bahçesindeki atık malzemeler alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden çıkan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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