Adıyaman'da 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakayı Ele Verdi
Adıyaman'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan M.G. isimli şahıs, yasal işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA