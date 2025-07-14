Adıyaman'da 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakayı Ele Verdi

Adıyaman'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adıyaman'da 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakayı Ele Verdi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan M.G. isimli şahıs, yasal işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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