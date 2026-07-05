Adıyaman'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

Sincik'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Adıyaman'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre sarsıntı saat 18.24'te kaydedildi. Depremin yerin 10.83 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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