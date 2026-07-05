Adıyaman'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem
Sincik'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre sarsıntı saat 18.24'te kaydedildi. Depremin yerin 10.83 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2026-07-05
Saat:18:24:39 TSİ
Enlem:38.10833 N
Boylam:38.46667 E
Derinlik:10.83 km
Detay:https://t.co/rXu7XGPni2@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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