Adıyaman'da 3 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu: 8 Yaşındaki Otizmli Fırat'tan Acı Haber

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel’den acı haber geldi. Ekipler, küçük çocuğun cansız bedenini dere yatağında buldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Kırsal Doğanlı Mahallesi'nde ailesinin 26 Mart'ta kayıp başvurusunda bulunduğu 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel’i bulmak için polis, jandarma, AFAD, UMKE, dalgıç polis ve iz takip köpeğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmalarına 3. günde de devam edildi.

Adıyaman'da 3 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu: 8 Yaşındaki Otizmli Fırat'tan Acı Haber - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, bu sabah Temel'in cansız bedenini dere yatağında buldu. Cenaze, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adıyaman'da 3 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu: 8 Yaşındaki Otizmli Fırat'tan Acı Haber - Resim : 2

AFAD MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında otizmli çocuğumuz Temel’in cansız bedenine Sivas ve Tokat'tan gelen ekiplerce ulaşıldı. Ailenin başı sağ olsun. Fedakarca günlerce sahada görev yapan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı kırsal Doğanlı Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına 26 Mart'ta ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, aynı gün evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, bunun üzerine arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Adıyaman Kayıp çocuklar
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
