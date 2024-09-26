Adıyaman'a İlk Kez Kadın Cerrah Atandı

Adıyaman'ın ilk ve tek kadın Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hande Kandemir, Kahta Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi polikliniğinde hasta kabulüne başladı.

Hastanenin hekim kadrosunun güçlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Fedli Emre Kılıç, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hande Kandemir'in hem tecrübesi hem de uzmanlığı ile hastanemizin genel cerrahi hizmetlerinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

Başhekim Kılıç, “Hastanemize yapılan yeni uzman doktor atamalarıyla birlikte, hastanemizin hem sağlık hizmetlerindeki kalitesini artırma hem de çevre illere hasta sevklerini azaltmayı hedefliyoruz. Hastanemiz, cerrahi anlamda yeterli ve bir o kadar da donanımlı bir hastane olduğunu söyleyebilirim. Birçok branşta olduğu gibi bu anlamda da vatandaşlarımızı çevre hastanelere sevk etme derdinden de kurtuluyoruz. Hastanemize yeni atanan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hande Kandemir'e başarılar diliyorum. Ayrıca sağlık hizmetlerinin ilimiz ve ilçemize kazandırılması noktasında büyük emek harcayın Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan'a hastane yöntemi olarak çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA