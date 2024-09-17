Adıyaman Gölbaşı'nda Yol Yenileme Çalışmaları Devam Etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yol yapım ve onarım çalışmaları sürdü. Kentte hasarlı yollar tek tek onarılıyor.

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Adıyaman Gölbaşı'nda Yol Yenileme Çalışmaları Devam Etti

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, ilçedeki yol yapım ve onarım çalışmalarını devam ettiriyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerden biri olan Gölbaşı ilçesinde hasar gören yollar Gölbaşı Belediyesi tarafından tek tek onarılıyor.

Yol yapım ve onarım çalışmalarının yapıldığı Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor. Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, daha iyi bir hizmet verebilmek için gece-gündüz demeden çalışmalarımıza devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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