Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'nun düzenlediği istişare toplantısına katılım sağladı.

Federasyon Başkanı Abdülkadir Geylani Taş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Tutdere'nin yanı sıra, 33 mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda, Adıyaman'ın mahallelerindeki öncelikli ihtiyaçlar ve çözüm önerileri konuşuldu, Federasyon'un yürüttüğü projeler üzerine de değerlendirmeler yapıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Tutdere, göreve geldiği günden bu yana muhtarlarla birlikte yürütülen çalışmaların altını çizerek, “Muhtarlarımızla düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda mahallelerimizin ihtiyaçlarını değerlendirip, çözümler üretmek adına sürekli istişare içerisindeyiz. Bugün de hem bir iadeyi ziyaret gerçekleştirmek hem de taleplerinizi dinlemek için bir aradayız ” diye konuştu.