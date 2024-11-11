Adana'nın Gizli Hazinesi, Hasadı Başladı: 1 Kilosu Tam 16 Gram Altın Değerinde

Safran, safran çiçeğindeki stigmaların dikkatle toplanıp kurutulması sonucu elde edilen ve yemeklere renk ve tat veren nadide bir baharattır. Üretim sürecinin zahmetli ve özenli olması, safranın dünya çapında en pahalı baharatlardan biri olmasına yol açar. Kokusunun yoğunlaşması ve lezzetinin derinleşmesi için kurutma işlemi özel şartlarda gerçekleştirilir.

SAFRANIN BESİN DEĞERİ

Safran genellikle küçük miktarlarda tüketildiğinden, önemli bir vitamin ya da mineral kaynağı değildir. Ancak manganez minerali bakımından zengin olduğu bilinir ve az miktarda C vitamini içerir.

100 gram safranın besin değerleri şu şekildedir:

Kalori: 6

Yağ: 0,12 gram

Karbonhidrat: 1,31 gram

Lif: 3,9 gram

Protein: 0,23 gram

SAFRANIN FAYDALARI

Antioksidan yapısı sayesinde safran, depresyon semptomlarının hafifletilmesinden Alzheimer semptomlarının azalmasına ve libidonun artırılmasına kadar birçok alanda sağlık faydaları sunar. Ayrıca uyku düzenini destekler ve göz sağlığını olumlu etkiler.

Safranın sağlık üzerindeki faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Beyin ve sinir sistemini koruyan antioksidanlar içerir.

Adet öncesi dönemdeki semptomları hafifletir.

Hafıza ve öğrenme fonksiyonlarını geliştirir.

Kolesterol ve trigliserit seviyelerini düzenleyerek kalp sağlığını destekler.

Uyku kalitesini artırır.

Depresyon belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olur.

Erken cilt yaşlanmasına karşı koruyucu etkisi vardır.

Vücudun iltihap ve oksidatif stresle mücadelesine katkıda bulunur.

Göz sağlığını destekler.

Libidoyu artırıcı etkisiyle bilinir.

Anti-inflamatuar etkisi sayesinde kan basıncını dengeleyebilir.

Açlığı bastırarak kilo vermeye yardımcı olabilir.

Safranın, bu değerli ve sağlık dolu özellikleri, onu mutfakların ötesinde sağlık açısından da önemli bir hale getirmektedir.