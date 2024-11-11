Adana'nın Gizli Hazinesi, Hasadı Başladı: 1 Kilosu Tam 16 Gram Altın Değerinde
Adana’nın Feke ilçesinde, 1 kilosu 16 gram altın değerine eşdeğer olan safran bitkisinin hasadı gerçekleştirildi. Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi personeli ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakkı Saroğlan'ın katılımıyla yapılan hasat, ilçede safran üretiminin önemini bir kez daha ortaya koydu.
Kaynak: İHA
Safran, yalnızca yemeklere renk ve aroma katmasıyla değil, sağlığa sunduğu katkılarla da dikkat çekiyor. Antioksidan bakımından zengin olan bu değerli bitki, vücudu serbest radikallere karşı koruma özelliği taşıyor. Araştırmalar, safranın depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.
Ayrıca sindirimi destekleyen ve mide rahatsızlıklarını hafifleten safran, ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor. Piyasada 1 gram safranın fiyatı 350 ila 500 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu özelliğiyle safran, “altın değerinde” nitelendirilmesini hak ediyor.
SAFRAN NEDİR FAYDALARI NELERDİR?
Safran, Crocus sativus bitkisinin çiçeğinden elde edilen, antioksidan ve antikanser özellikleriyle bilinen, dünyadaki en değerli baharatlardan biridir. Safranın bu yüksek değeri, çiçeğin ipliksi yapılarının, yani stigma adı verilen kırmızı parçalarının özenle toplanarak kurutulmasından kaynaklanır. Hint, Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarında önemli bir yere sahip olan safran, Osmanlı mutfağında da yemeklere, tatlılara ve içeceklere lezzet katmak için kullanılmıştır. Yoğun aroması ve altın kırmızısı rengiyle tanınır; yüksek karotenoid içeriği sayesinde benzersiz bir besin profiline sahiptir.
Safran, safran çiçeğindeki stigmaların dikkatle toplanıp kurutulması sonucu elde edilen ve yemeklere renk ve tat veren nadide bir baharattır. Üretim sürecinin zahmetli ve özenli olması, safranın dünya çapında en pahalı baharatlardan biri olmasına yol açar. Kokusunun yoğunlaşması ve lezzetinin derinleşmesi için kurutma işlemi özel şartlarda gerçekleştirilir.
SAFRANIN BESİN DEĞERİ
Safran genellikle küçük miktarlarda tüketildiğinden, önemli bir vitamin ya da mineral kaynağı değildir. Ancak manganez minerali bakımından zengin olduğu bilinir ve az miktarda C vitamini içerir.
100 gram safranın besin değerleri şu şekildedir:
Kalori: 6
Yağ: 0,12 gram
Karbonhidrat: 1,31 gram
Lif: 3,9 gram
Protein: 0,23 gram
SAFRANIN FAYDALARI
Antioksidan yapısı sayesinde safran, depresyon semptomlarının hafifletilmesinden Alzheimer semptomlarının azalmasına ve libidonun artırılmasına kadar birçok alanda sağlık faydaları sunar. Ayrıca uyku düzenini destekler ve göz sağlığını olumlu etkiler.
Safranın sağlık üzerindeki faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Beyin ve sinir sistemini koruyan antioksidanlar içerir.
Adet öncesi dönemdeki semptomları hafifletir.
Hafıza ve öğrenme fonksiyonlarını geliştirir.
Kolesterol ve trigliserit seviyelerini düzenleyerek kalp sağlığını destekler.
Uyku kalitesini artırır.
Depresyon belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olur.
Erken cilt yaşlanmasına karşı koruyucu etkisi vardır.
Vücudun iltihap ve oksidatif stresle mücadelesine katkıda bulunur.
Göz sağlığını destekler.
Libidoyu artırıcı etkisiyle bilinir.
Anti-inflamatuar etkisi sayesinde kan basıncını dengeleyebilir.
Açlığı bastırarak kilo vermeye yardımcı olabilir.
Safranın, bu değerli ve sağlık dolu özellikleri, onu mutfakların ötesinde sağlık açısından da önemli bir hale getirmektedir.