Adana'da Zorlu Hasat Başladı: Tarlada 20 Liraya Satılıyor, Tam Şifa Deposu
Adana'nın Kozan ilçesinde ünlü Kuytucak Narı'nın hasadı başladı. İnce kabuğu, iri taneleri ve aromasıyla dikkat çeken Kuytucak Narı, tarlada kilosu 20 TL’den alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Lezzetiyle yoğun talep gören nar, 2 yıl önce Kozan Ticaret Odası tarafından coğrafi işaret alarak tescillenmişti.
YOĞUN TALEP GÖRÜYOR
Üretici Ahmet Ağluç, bu yılki hasat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağluç, "Bu yıl hava kurak geçti. Don olayı yaşanmadığı için narlar erken olgunlaştı. Kuytucak Narı, lezzetiyle tanınıyor ve yoğun talep görüyor" dedi.
Hasadın zorluğuna da değinen Ağluç, "Hasat oldukça zahmetli ama işimizi yapmaya devam ediyoruz. Şu an bahçede kilosu 20 TL’den satılıyor. Zorlu bir süreç ama emek veriyoruz" ifadelerini kullandı.