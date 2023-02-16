9 müteahhit ve mühendis adliyeye sevk edildi

Adana’da yıkılan 11 binada sorumlulukları olduğu öne sürülen 9 müteahhit ve mühendisin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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9 müteahhit ve mühendis adliyeye sevk edildi

Adana’da yıkılan 11 binada sorumlulukları olduğu öne sürülen 9 müteahhit ve mühendis adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş’taki deprem nedeniyle Adana’da yıkılan ve 418 kişinin hayatını kaybettiği 11 binanın müteahhit ve inşaat mühendislerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler Atilla T., Saffet Y., Tamer E., Cem A., Abdullah Y., Fahri P., Ömer Ş., Ferit I. ve Celal G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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