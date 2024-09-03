Adana'da Yetişiyor, Yurt Dışına Gönderiliyor: Sıcaklıklar Mahsulün Yarısını Çöp Etti!

Bir zamanlar pamuk ağalarıyla ünlü Adana'da ‘Beyaz altın’ pamuğun hasadı başladı. Sıcak hava nedeniyle verimi düşen pamuktan 70 bin ton rekolte bekleniyor.

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Adana'da Yetişiyor, Yurt Dışına Gönderiliyor: Sıcaklıklar Mahsulün Yarısını Çöp Etti! - Resim: 1

Çukurova’nın en önemli tarım üretim merkezlerinden uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da 'Beyaz altın' olarak nitelendirilen pamukta, hasat başladı. Pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlarken Adana, ülke üretiminde 5. sırada yer alıyor.

Ekim alanı azaldı

Bu sene kentte yaklaşık 147 bin dönüm alanda ekilen pamuktan dönüm başına ortalama 350-400, genel olarak da 70 bin ton rekolte bekleniyor.

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