Adana'da Yayaya Yol Vermeyene Ceza Kesildi
Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi
Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, kentin 21 farklı noktasında yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi.
Yayalara yol vermediği tespit 260 sürücüye para cezası kesildi.
Öte yandan yaya yolunu kullanmayan 7 yayaya da para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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