Adana'da Yayaya Yol Vermeyene Ceza Kesildi

Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi

Son Güncelleme:
Adana'da Yayaya Yol Vermeyene Ceza Kesildi

Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, kentin 21 farklı noktasında yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi.

Yayalara yol vermediği tespit 260 sürücüye para cezası kesildi.

Öte yandan yaya yolunu kullanmayan 7 yayaya da para cezası uygulandı.



Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe
Bodrum Açıklarında 100 Düzensiz Göçmen Yakalandı Bodrum Açıklarında 100 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Karabükte 2 Kaza 3 Yaralı Karabükte 2 Kaza 3 Yaralı
Ronaldo'nun İş İlanı Dudak Uçuklattı Ronaldo'nun İş İlanı Dudak Uçuklattı