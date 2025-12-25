Adana’da Vahşet! Cani Baba, İki Çocuğunu Uyurken Katletti! Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı

Adana’da babaları İbrahim Kiracı tarafından hayatları sonlandırılan 13 yaşındaki Derin ile 11 yaşındaki engelli kardeşi Doruk Kiracı, gözyaşlarıyla defnedildi. Olayın detaylarında, zanlının çocuklarını akşam saatlerinde odalarında uyuttuktan sonra ses çıkmaması için ağızlarını yastıkla kapatıp silahla ateş ettiği ortaya çıktı.

Adana’da yaşanan korkunç olayda, babaları tarafından öldürülen 13 yaşındaki Derin Kiracı ile engelli kardeşi 11 yaşındaki Doruk Kiracı, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi’nde meydana geldi. Tekstil işçisi İbrahim Kiracı (46), 3 katlı binanın 2’nci katındaki evlerinde kızı Derin ve engelli oğlu Doruk’u tabancayla göğüslerinden vurdu. Ardından ev sahibinin yanına giderek çocuklarını öldürdüğünü söyleyen Kiracı, polisi aramasını istedi. Eve dönen baba, aynı tabancayla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLARI UYUTUP YASTIKLA BASTIRMIŞ

Yapılan incelemelerde, İbrahim Kiracı’nın çocuklarını akşam saatlerinde odalarında uyuttuğu, daha sonra ses çıkmaması için ağızlarına yastık bastırıp tabancayla vurduğu belirlendi. Kiracı’nın dini nikâh kıydığı sevgilisini aynı evde yaşamak için çağırdığı, bu durum nedeniyle eşiyle sorunlar yaşadığı ve 1,5 yıl önce boşandığı öğrenildi.

Nazan Kiracı’nın poliste verdiği ifadede, eski eşinin daha önce de çocuklarını öldürüp intihar etmekle tehdit ettiğini, bunu barışma çabası olarak düşündüğünü söylediği belirtildi.

DEPREM SONRASI ADANA’YA TAŞINMIŞLAR

İbrahim Kiracı’nın, 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle birlikte Hatay’dan Adana’ya taşındığı ve ve 1,5 yıl önce de aynı zamanda amcasının kızı olan eşi Nazan Kiracı ile boşandıkları öğrenildi.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Kiracı’nın cenazesi Hatay’a gönderilirken, Derin ve Doruk Kiracı’nın cenazeleri Ali Hocalı Mezarlığı’na getirildi. Mezarlıkta ayakta durmakta güçlük çeken anne Nazan Kiracı, çocuklarının tabutları başında, “Ben bu acıya nasıl dayanırım. Bir tane yetmemiş, yavrumun göğsüne iki tane sıkmış. Nasıl kıymış benim yavrularıma” sözleriyle gözyaşı döktü.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derin ve Doruk Kiracı kardeşler, yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Adana Cinayet
