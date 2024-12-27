Adana'da Ürküten Görüntü! Binlercesi Öldü, Yetkililer Harekete Geçti
Adana'da hızlı tren inşası Seyhan Nehri'ni kuruttu. Suların çekilmesiyle balıklar hayatını kaybetti. Ekipler balık ölümlerini durdurabilmek için nehre can suyu bıraktı.
Hızlı tren inşası nedeniyle suyu kesilen Seyhan Nehri'nde binlerce balık hayatını kaybetti. Hayatta kalan balıkları da vatandaşlar elleriyle çuvallara doldurup satmaya götürdü.
Oksijensiz kalan balıklar için Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler, Seyhan Nehri'ndeki balık ölümlerinin engellenmesi adına nehre can suyu bıraktıklarını açıkladı.
Ayrıca, suyun azalması sonucu küçük su birikintilerine toplanan balıkların tamamının 'Çin sazanı' denilen istilacı bir tür olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
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