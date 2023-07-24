Adana’da sokak ortasında tartışmada silahlar çekildi: 1 yaralı

Adana’da gece yarısı sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Adana’da sokak ortasında tartışmada silahlar çekildi: 1 yaralı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi tabancayla ayağından ve kalça kısmından vuruldu. Silah sesleri üzerine durum polise bildirildi. Bu sırada yaralı kişi yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri boş kovanlarda delil çalışması yaparak bölgedeki kameraları inceledi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

Bunları uyguladığınızda sıcak havadan korunacaksınız. Yazın Serin ve Güvende Kalmanın Püf Noktaları Bunları uyguladığınızda sıcak havadan korunacaksınız. Yazın Serin ve Güvende Kalmanın Püf Noktaları
Beşiktaşlı futbolcuyu darp eden şahıs tutuklandı Beşiktaşlı futbolcuyu darp eden şahıs tutuklandı
Herkes ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı Herkes ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı
Metroda çıkan kavgada silahlar çekildi, o anlar kameralara yansıdı Metroda çıkan kavgada silahlar çekildi, o anlar kameralara yansıdı
ÇOK OKUNANLAR
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma dilekçesi ortaya çıktı: Tazminat tutarı şaşırttı Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma dilekçesi ortaya çıktı
Sıcak havaya mola: İstanbul ve Ankara dahil birçok kente 'sağanak' uyarısı İstanbul ve Ankara dahil birçok kente 'sağanak' uyarısı
Bu burçlarla sakın tartışmayın: İşte öfkesini kontrol edemeyen en kavgacı 3 burç! Bu burçlarla sakın tartışmayın: İşte öfkesini kontrol edemeyen en kavgacı 3 burç!
Çocuğunun cenazesinde ateş açan asker 13 kişiyi öldürdü Çocuğunun cenazesinde ateş açan asker 13 kişiyi öldürdü
İpsala'da TIR dorsesine saklanan mülteciler havasızlıktan öldü İpsala'da TIR dorsesine saklanan mülteciler havasızlıktan öldü