Adana'da sıcaklık 52 dereceye ulaştı, besiciler koyunları soğuk suyla yıkadı

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da termometreler 52 dereceye ulaştı. Gençler, sulama kanalında ölümüne serinliğe devam ederken, besiciler ise koyunlarını soğuk suyla yıkayarak serinletti.

Son Güncelleme:

Dünyada üst üste sıcaklık rekorları kırılırken, Adana’da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sıcaklık gölgede 42,2 derece olarak ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 52 dereceye ulaştı.

Gençler sıcak hava dalgasından kurtulmak için sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Her yıl onlarca gencin boğulduğu kanalda ölümüne serinliğe atlayan çocuklar pes dedirtti. Bazı çocukların suya atlarken söyledikleri, ‘Seni çekeceğime el freni çekerim. Ben yanacağıma lastikler yansın’, ‘Bu bir aşktır, iç iç kudur’, ‘Buradan 81 ile meydan okuyorum’ gibi cümleler ise güldürdü.

Adanalı besici Zafer Oğuz ise sıcaktan etkilenen koyunları için çareyi buzlu suda buldu. Hayvanlarının içtiği suya buz karıştıran Oğuz, ayrıca hortumla hayvanlarını tek tek yıkadı. Yıkanan koyunlar daha sonra buzlu su içti. Zafer Oğuz, “Son 1 haftadır sıcaklıklar inanılmaz derecede arttı. Öncelikle çatıdaki çinkoyu söktürdüm. Sonra da günde 2-3 kez hayvanları yıkatmaya başladım. Yoksa hayvanlar burada sıcaktan çatlayarak ölür. Sıcaklarla bu şekilde başa çıkıyoruz” diye konuştu.

Birçok besicinin bu uygulamayı yaptığını anlatan Oğuz, “Ben yıllardır böyle bir sıcak görmedim. İlk kez bu sene çatıdaki çinkoyu sökmek zorunda kaldım. Bütün meslektaşlarım şuanda hayvanlarını yıkıyor. Eğer yıkayıp hayvanları serinletmezlerse hayvanlar ölür. Dışarıda insanlar zor duruyor. Bu hayvanlar ne yapsın. Onlara bakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Balat'ta 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü Balat'ta 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü
Ormanlar yandı: Yılanlar yerleşim bölgelerini istila etti Ormanlar yandı: Yılanlar yerleşim bölgelerini istila etti
Sıcak havanın bunalttığı İstanbul'da barajlarda son durum Sıcak havanın bunalttığı İstanbul'da barajlarda son durum
Muğla'da korkutan yangın: 13 iş yeri zarar gördü Muğla'da korkutan yangın: 13 iş yeri zarar gördü
Artvin’de Temmuz ayında kar sürprizi Artvin’de Temmuz ayında kar sürprizi
17 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi 17 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
İzmir'de orman yangını: Soğutma çalışmaları sürüyor İzmir'de orman yangını: Soğutma çalışmaları sürüyor
Mersin'de aldığı rakının içinden çıkan şoke etti! Aldığı rakının içinden çıkan şoke etti!
Selin vurduğu Zonguldak'ta heyelan anı anbean görüntülendi Selin vurduğu Zonguldak'ta heyelan anı anbean görüntülendi
Rahatlığı pes dedirtti: Güvenlik kamerasına selam verip 3 milyonluk otomobili çaldı Güvenlik kamerasına selam verip 3 milyonluk otomobili çaldı
Trabzon'da sergileniyor: İşte Hitler'in eritip tanka dönüştürdüğü baskı makinesi Trabzon'da sergileniyor: İşte Hitler'in eritip tanka dönüştürdüğü baskı makinesi
Muğla’da 3 saatte 6 anız ve orman yangını Muğla’da 3 saatte 6 anız ve orman yangını
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekli için maaş farkı ödemesi tarihi belli oldu: İşte ödeme takvimi Memur ve emekli için maaş farkı ödemesi tarihi belli oldu: İşte ödeme takvimi
Yeni zamlar kapıda: İki vergide daha artış bekleniyor İki vergide daha artış bekleniyor
Ona sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı
Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet: Türkiye'yi de ilgilendiriyor! Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet: Türkiye'yi de ilgilendiriyor!
Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı