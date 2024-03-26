Adana'da sahte broşür savaşları: Şimdi de AKP'nin adayı hakkında iddialar kente saçıldı

Yerel seçimlere çok kısa bir süre kala, Adana’da sahte broşür savaşları yaşandı.

CHP’nin Çukurova Belediye Başkan Adayı Emrah Kozay hakkında Adana sokaklarında dağıtılan broşürlerin ardından benzer bir sahte broşür de AKP’nin Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu dağıtıldı.

AKP’nin Seyhan adayı Hatipoğlu hakkında dağıtılmaya başlanan broşürler Adana’da tartışma yarattı.

Sahte broşürlerde “AKP’nin PKK ilişkili adayı” ifadesine yer verilirken, AKP adayıyla ilgili çeşitli iddialar da yazıldı.

Broşürde, Erdal Hatipoğlu’nun 2003 yılında soyadını değiştirdiği ve ‘Hatipoğlu’ soyadını aldığı iddia edildi. Erdal Hatipoğlu’nun önceki soyadının ise ‘Avlar’ olduğu iddia edildi. Hatipoğlu’nun çekirdek ailesinde PKK’lıların olduğu ileri sürülen broşürde şu ifadeler yer suçlayıcı ifadeler yer aldı:

“Erdal Hatipoğlu’nun kız kardeşi Naciye Avlar ve amcasının kızı Nurcan Avlar PKK’nın dağ kadrosunda yer alan iki azılı terörist. Bu iki terörist TSK tarafından öldürüldü.”

Broşürde asıl soyadları ‘Avlar’ olan Hatipoğlu ailesinin aslen Adanalı değil Diyarbakırlı olduğu savunuldu. Öte yandan, bildiride Avlar-Hatipoğlu ailesinde PKK ile ilişkili olduğu öne sürülen başka isimler olduğu da iddia edildi:

AKP’li Erdal Hatipoğlu’nun amcasının oğlu olduğu söylenen Veysi Avlar, terör suçlamasından Konya Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde 1994’ten 2014’e kadar yargılandı. Aynı şekilde bir diğer amcasının oğlu Yahya Avlar da terör suçundan 2014 yılından beri Diyarbakır’da cezaevinde.

SAHTE BİLDİRİDE AĞIR İDDİALAR

Bildirideki iddiaya göre Erdal Hatipoğlu’nun soyadını değiştirdikten sonra da aldığı cezalar da var. Bunlardan biri 2005 yılındaki kaçak elektrik kullanımı cezası. AKP’nin adayı Hatipoğlu’nun öz kardeşi Abdurrahman Hatipoğlu ile yeğeni Erkan Hatipoğlu hakkında ise Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 2021 yılında ‘adam kaçırma ve alıkoyma’ suçundan ceza vermiş bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta da CHP’li Emrah Kozay hakkında kentte korsan bildiriler dağıtılmıştı.