Adana'da Sağanak Nedeniyle Taşkınlar Meydana Geldi

Adana'nın İmamoğlu ve Kozan ilçesinde sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sağanak etkisini gösterdi. Yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

Tarım arazileri sular altında kalırken Kozan ilçesi Tepecikören köyü Tekeli Mahallesi'nde Köy Yeri Deresi'nde su taşkını meydana geldi. Dere üzerinde bulunan köprü, sular nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kaynak: DHA