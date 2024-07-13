Adana'da Polis İntiharı! Ağabeyini Arayıp Haber Vermiş

Adana'nın Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Ş.Y. intihar etti. İntiharın ardından hastaneye kaldırılan Ş.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Güncelleme:
Adana'da Polis İntiharı! Ağabeyini Arayıp Haber Vermiş

GERÇEK GÜNDEM - Adana’da 1997 doğumlu polis memuru Ş.Y.’nin intihar ettiği bildirildi.

Adana’nın Gazipaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan polis memuru Ş.Y. ağabeyini arayarak intihar edeceğini söyledi. Ağabey ve polis ekiplerinin olay yerine geldi. Ancak Ş.Y.’yi ikna çabaları sonuç vermedi.

Ş.Y. beylik tabancası ile intihar etti. Yüreğir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ş.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ş.Y.’nin intihar etme nedeni ise henüz belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Adana Polis İntihar
Son Güncelleme:
CHP'li Vekilin Aile İşletmesine Silahlı Saldırıda 3 Gözaltı CHP'li Vekilin Aile İşletmesine Saldırıda 3 Gözaltı
Söylentiyi Duyanlar Nüfus Müdürlüğü'ne Koşuyor... Ücretsiz ve 5 Dakikada Çözülüyor Söylentiyi Duyanlar Nüfus Müdürlüğü'ne Koşuyor... Ücretsiz ve 5 Dakikada Çözülüyor
Muğla'da Feci Kaza: 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Muğla'da Feci Kaza: 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı
ÇOK OKUNANLAR
Muhalefet Partilerinden 7 Vekil AKP'ye mi Geçiyor? Muhalefet Partilerinden 7 Vekil AKP'ye mi Geçiyor?
Milyonlarca Çalışan Bekliyor Ama... İşte Asgari Ücrete Ara Zam Yapılmamasının Nedeni İşte Asgari Ücrete Zam Yapılmamasının Nedeni
Ünlü Ekran Yüzü, Halk TV'ye Veda Etti Ünlü Ekran Yüzü, Halk TV'ye Veda Etti
Ülkü Ocakları'na Bağlı Trol Hesapları O İsim Yönetiyormuş! 'Solcu Gözüyle Yazıyorum' Ülkü Ocakları'na Bağlı Trol Hesapları O İsim Yönetiyormuş!
İYİ Partili Başkanın Oğlu Boğularak Hayatını Kaybetti İYİ Partili Başkanın Oğlu Boğularak Hayatını Kaybetti