Adana'da Polis İntiharı! Ağabeyini Arayıp Haber Vermiş

GERÇEK GÜNDEM - Adana’da 1997 doğumlu polis memuru Ş.Y.’nin intihar ettiği bildirildi.

Adana’nın Gazipaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan polis memuru Ş.Y. ağabeyini arayarak intihar edeceğini söyledi. Ağabey ve polis ekiplerinin olay yerine geldi. Ancak Ş.Y.’yi ikna çabaları sonuç vermedi.

Ş.Y. beylik tabancası ile intihar etti. Yüreğir Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ş.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ş.Y.’nin intihar etme nedeni ise henüz belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Gerçek Gündem