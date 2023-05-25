Otomobili sulama kanalına düşen sürücü yüzerek kurtuldu

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilde sürücü yüzerek canını zor kurtardı.

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilde sürücü yüzerek canını zor kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Seyhan ilçesi Mavi Bulvarda meydana geldi. İddiaya göre, sürücü bulvarda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil sulama kanalına düştü. Sürücü otomobilden çıkarak yüzmeye başladı. Kıyaya yüzen sürücüye vatandaşlar da yardım etti.

Canını vatandaşların yardımıyla zor kurtaran sürücü kıyıya çıkartıldı. Bu arada otomobil kanalda bir süre sürüklenmeye devam etti. Bir süre sonra suya batan otomobil çekici yardımıyla çıkartıldı.

Kaynak: İHA

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