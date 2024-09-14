Adana'da Ortalık Savaş Alanına Döndü: Ölü ve Yaralılar Var

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Adana'da Ortalık Savaş Alanına Döndü: Ölü ve Yaralılar Var

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada Ali Metin Zorluer ve 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Zorluer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheliler C.K, H.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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